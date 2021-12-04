Юношеская сборная России по настольному теннису выиграла чемпионат мира

ТАСС, 4 декабря. Юношеская сборная России (до 15 лет) победила команду США в финальном матче чемпионата мира по настольному теннису. Соревнования проходят в Португалии.

Матч завершился со счетом 3-1 в пользу россиян. В первой встрече Алексей Самохин уступил Нандану Нарешу (1-3), затем Илья Конюхов переиграл со счетом 3-0 Дэниэла Трана. Роман Виноградов с таким же счетом победил Дженсена Фэна. В заключительной встрече Самохин со счетом 3-1 выиграл у Трана. В состав сборной России входил также Серафим Орлов.

Команда девушек в составе Златы Тереховой, Анастасии Ивановой, Есении Широковой и Кристины Курилкиной завоевала серебряные медали, уступив в финале сборной Японии со счетом 0-3.

С аналогичным счетом закончился финал молодежных (до 19 лет) мужских команд, в котором россияне уступили китайцам. За российскую команду выступали чемпион Европы среди взрослых Максим Гребнев, серебряный призер чемпионата Европы среди взрослых Владимир Сидоренко, Дамир Ахметсафин и Владислав Макаров.

Чемпионат мира завершится 8 декабря.