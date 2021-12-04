Чемпионат мира по тяжелой атлетике в Ташкенте пройдет в срок

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по тяжелой атлетике, который должен состояться в Ташкенте с 7 по 17 декабря, не будет отменен из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса и пройдет в срок. Об этом ТАСС сообщил член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Максим Агапитов.

В начале декабря портал Inside the Games сообщил, что чемпионат мира по тяжелой атлетике в Ташкенте может быть отменен из-за ужесточения карантинных мер властями Узбекистана в ответ на угрозу распространения омикрон-штамма коронавируса.

"Чемпионат мира по тяжелой атлетике в Ташкенте состоится в срок, угрозы отмены или переноса соревнований на сегодняшний день нет, - сказал Агапитов. - Все национальные федерации получили официальное письмо от Федерации тяжелой атлетики Узбекистана, в котором говорится, что правительство страны не намерено отменять турнир".

Власти Узбекистана приняли решение с 1 декабря ограничить въезд в страну представителей ряда стран из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса. Так, прибывшие из Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Италии, Нидерландов, Чехии и Египта должны по приезде в Узбекистан отбыть 10-дневный карантин.

"Организаторы турнира приняли решение, что участники из этих стран освобождаются от прохождения 10-дневного карантина, они будут жить в зарезервированных в Ташкенте отелях и выступать на соревнованиях в условиях "пузыря", - добавил собеседник ТАСС.