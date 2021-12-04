Хохлов: Мухин не заслуживает победы в премии лучшему молодому футболисту РПЛ в этом году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Полузащитник Максим Мухин проходит период адаптации и пока показывает не такую яркую игру за ЦСКА, поэтому он не заслуживает стать обладателем премии "Первая пятерка", которая вручается лучшему молодому футболисту Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам года. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник московского "Динамо" и ЦСКА Дмитрий Хохлов.

Помимо Мухина, в список номинантов вошли Гамид Агаларов ("Уфа"), Кирилл Боженов ("Химки"), Арсен Захарян, Константин Тюкавин (оба - "Динамо"), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Константин Марадишвили ("Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Данила Прохин ("Сочи"), Данил Пруцев ("Крылья Советов"), Данил Степанов ("Арсенал"), Наиль Умяров ("Спартак") и Даниил Хлусевич ("Арсенал").

"Я бы включил в тройку Захаряна, Тюкавина и Агаларова, - сказал Хохлов. - Что касается Мухина, он точно не заслуживает награду. В этом году мне больше нравится Захарян. Мухин хорошо играл в "Локомотиве", в ЦСКА сейчас проходит время на адаптацию, новая команда, новый тренер, новые требования, может, не так ярко играет, но понятно, что игрок перспективный".

"Наверное, Захарян является фаворитом. Мне импонирует его игра, его действия на футбольном поле, как у него начинает складываться карьера. Мне нравится еще Сергей Пиняев из "Крыльев Советов". Я думаю, если бы у него было бы больше игрового времени, то можно было отнести в список, потому что такие неординарные футболисты у нас редкость", - добавил Хохлов.

Мухину 20 лет, он перешел в ЦСКА из "Локомотива" в мае. В текущем сезоне полузащитник провел за армейцев 16 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.