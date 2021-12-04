Лыжник Червоткин стал четвертым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира

Зимние олимпийские виды спорта

Крянин: российские лыжники получили в Норвегии "по сопатке", но есть время все поправить

По мнению члена президиума Федерации лыжных гонок России, спортсмены продолжают отходить после большого объема физических нагрузок на тренировочных сборах

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