Лыжник Червоткин стал четвертым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира

ТАСС, 4 декабря. Российский лыжник Алексей Червоткин занял четвертое место в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.
Червоткин преодолел дистанцию за 32 минуты 47,2 секунды. Весь пьедестал заняли представители Норвегии. Победу одержал Симен Крюгер (32.26,2), вторым стал Ханс Кристер Холунн (+1,6), тройку замкнул Мартин Левстрем Ньенгет (+17,5).
Россиянин Денис Спицов занял 13-е место (+43,6), обладатель Кубка мира прошлого сезона Александр Большунов стал 14-м (+44,3), Иван Якимушкин - 15-м (+47,4), Артем Мальцев - 21-м (+1.03,8), Андрей Ларьков - 22-м (+1.06,8), Сергей Устюгов - 24-м (+1.08,7), Евгений Белов - 37-м (+1.35,3).
В общем зачете Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Клебо с 256 очками. Вторым идет Большунов (233 очка), тройку замыкает Червоткин (162).
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии завершится 5 декабря.