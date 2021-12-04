Футболист "Спартака" Ларссон пропустит матч РПЛ против "Ахмата"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Спартак" Джордан Ларссон не сыграет против грозненского "Ахмата" в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом шведский форвард заявил ТАСС.

Матч между "Спартаком" и "Ахматом" состоится 4 декабря, начало игры - 17:00 мск.

"Сегодня не сыграю. Сыграю ли до конца года? Не знаю", - сказал Ларссон. На вопрос о причинах, по которым нападающий пропустит игру против "Ахмата", он не стал отвечать.

Помимо субботней встречи, "Спартак" до конца 2021 года проведет еще две игры. 9 декабря красно-белые на выезде сыграют с польской "Легией" в шестом туре группового этапа Лиги Европы. 13 декабря они в гостях встретятся с "Сочи" в 18-м туре РПЛ.