"Спартак" проиграл "Трактору" и потерпел третье поражение подряд в КХЛ

ТАСС, 4 декабря. Московский "Спартак" уступил челябинскому "Трактору" со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске на ледовой арене "Трактор" в присутствии 2 250 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Томаш Гика (1-я минута), Алексей Бывальцев (29), Виталий Абрамов (52) и Тему Пулккинен (55). У красно-белых отличился Эмиль Петтерссон (59).

"Спартак" потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. До этого "Трактор" проиграл красно-белым два последних домашних матча.

"Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 39 очками в 37 встречах, "Трактор" располагается на второй строчке на Востоке с 55 очками после 38 игр.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом", "Трактор" примет пекинский "Куньлунь Ред Стар", обе игры пройдут 6 декабря.