Российские лыжники заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Норвегии

ТАСС, 5 декабря. Сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Норвегии.

В составе российской команды выступали Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов.

Победу одержала сборная Норвегии, за которую выступали Эрик Валнес, Эмиль Иверсен, Симен Крюгер, Йоханнес Клебо. Победители показали результат 1 час 14 минут 58,7 секунды. Отставание россиян составило 0,2 секунды.

Тройку лидеров замкнула вторая команда Норвегии в составе: Пола Голдберга, Мартина Левстрема Ниенге, Ханса Кристера Холунна и Харальда Амундсена (+1,2). Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин, также представляющие Россию, пришли к финишу четвертыми (+1,4).

Позднее в воскресенье состоится женская эстафета.