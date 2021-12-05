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Биатлон
Обновлено 

Женская сборная России по биатлону заняла восьмое место в эстафете на этапе Кубка мира

Победу одержала команда Франции

ТАСС, 5 декабря. Российские биатлонистки Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина заняли восьмое место в эстафетной гонке 4x6 км на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

Первое место заняла сборная Франции с результатом 1 час 10 минут 30,3 секунды, победительницы затратили четыре дополнительных патрона. Вторыми стали спортсменки из Белоруссии (отставание - 57,9 секунды; шесть дополнительных патронов). Тройку призеров замкнули представительницы Швеции (+1.09,6; 11; два штрафных круга). Россиянки отстали на 3 минуты 10,6 секунды и использовали десять дополнительных патронов.

Позднее в воскресенье пройдет мужская гонка преследования.

В новость внесены изменения (16:22 мск) - во второй абзац добавлены подробности.
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