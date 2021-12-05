Романова: уровень женской сборной России по биатлону недостаточно высок

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Уровень женской сборной России по биатлону не позволяет ей конкурировать со спортсменками из других стран. Такое мнение ТАСС высказала бывшая биатлонистка сборной России Яна Романова.

В воскресенье российские биатлонистки Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина заняли восьмое место в эстафетной гонке 4x6 км на втором этапе Кубка мира в Швеции.

"В последние годы женская сборная России, к сожалению, не может показать результат. Я бы сказала, что в целом уровень недостаточно высок, девчонки делают все, что могут. Сборная команда всегда формируется из сильнейших спортсменок. Да, нам говорят, что идет ротация, и она будет, но на каждый старт тренер старается выставлять сильнейших", - сказала Романова.

"Пока да, не получается и не получается уже давно. Кардинальных изменений [в короткие сроки] не может произойти. Сегодня порадовала Кристина [Резцова], к сожалению, другие не поддержали. Может, лучше получится на следующем этапе, но недостаточно высокий уровень в целом не позволяет им [российским биатлонисткам] конкурировать [с представительницами других стран] на постоянной основе", - добавила она.