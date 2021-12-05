Романова: тренеры не виноваты в проблемах женской сборной России по биатлону

В воскресенье российские биатлонистки Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина заняли восьмое место в эстафетной гонке 4x6 км на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

"Понятно, что все проблемы уже как снежный ком. Показывать хороший результат всегда психологически легче. А когда знаешь, что ты заведомо слабее соперников и можешь рассчитывать только на свое идеальное выступление и ошибки соперников, становится тяжело. Тем не менее до Олимпиады еще есть время, не нужно опускать руки, в любом случае нужно бороться до последнего и использовать все шансы", - сказала Романова.

"Проблемы системные, они связаны и с детским биатлоном, и с тем, как в принципе функционирует наша система. Ошибки лежат где-то глубоко, с ходу назвать причины невозможно. Думаю, точно обвинять тренеров сборной в этом не стоит, это результат работы всей страны. Быстро вернуться ко временам, когда наши женщины боролись в каждой гонке за призовые места, будет сложно, к этому нужно стремиться, мы придем к этому, но, конечно, не завтра", - добавила она.