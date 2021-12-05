Организаторы не будут отменять этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе пройдет в запланированные сроки. Об этом ТАСС сообщили в Федерации лыжного спорта Швейцарии.

Вероятность отмены этапа существовала в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса. 29 ноября стало известно, что зимняя Универсиада в швейцарском Люцерне, которая должна была пройти с 11 по 21 декабря, отменена.

"Этап в Давосе пройдет, как и планировалось", - сказал собеседник агентства

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе пройдет с 12 по 13 декабря.