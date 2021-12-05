Женская сборная России по гандболу одержала вторую победу на чемпионате мира в Испании

ЛИРИЯ /Испания/, 5 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу со счетом 26:23 обыграла команду Польши во втором матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в Испании.

Вместе с командами России и Польши в группе B выступают сборные Камеруна и Сербии, матч между которыми пройдет позднее в воскресенье. Российские гандболистки занимают первое место квартете (2 матча, 2 победы), далее идет команды Сербии (1;1), Камеруна (1;0) и Польши (2;0). Предварительный раунд российская сборная завершит матчем против команды Сербии 7 декабря.

Турнир проходит в четырех городах - Лирии, Торревьехе, Гранольерсе и Кастельоне. На чемпионате мира впервые выступят 32 сборные, ранее на мировых первенствах выступало на восемь команд меньше.

На предварительном раунде сборные разделены на восемь квартетов. По три лучшие команды из каждой группы пройдут в основной этап, на котором будут сформированы четыре группы по шесть команд. В четвертьфинал выйдут по две сильнейшие сборные каждого секстета. Плей-офф начнется 14 декабря, финал и матч за третье место состоятся 19 декабря.

На чемпионате мира 2019 года россиянки стали третьими, действующим чемпионом мира является сборная Нидерландов. Сборная России выигрывала турнир в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах, команда СССР становилась чемпионом мира трижды: в 1982, 1986 и 1990 годах.