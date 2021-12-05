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Женский чемпионат мира по гандболу

Ильина: непростые победы закаляют характер российских гандболисток на чемпионате мира

Олимпийская чемпионка отметила, что команда будет прибавлять от игры к игре
Екатерина Ильина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Екатерина Ильина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛИРИЯ /Испания/, 5 декабря. /ТАСС/. Непростые победы закаляют характер женской команды России по гандболу на чемпионате мира в Испании. Об этом журналистам заявила игрок сборной, олимпийская чемпионка Екатерина Ильина.

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Россиянки в воскресенье в матче второго тура предварительного раунда чемпионата мира обыграли сборную Польши со счетом 26:23. По ходу встречи они лидировали с преимуществом в семь мячей, однако ближе к концу чуть не позволили соперницам сравнять счет.

"Несмотря на нервную концовку матча, такие опытные игроки, как Лена Михайличенко, Тоня Сокробогатченко, взяли на себя инициативу и забили важные мячи. Именно такие игры закаляют характер и позволяют двигаться вперед", - сказала Ильина.

"У нас очень хорошая команда, и мы от игры к игре будем прибавлять, показывать более качественный гандбол", - добавила она.

Ильина - единственная, кто продолжает выступать за сборную из победителей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Многие титулованные гандболистки завершили выступление после Игр в Токио, где были завоеваны серебряные медали.

В первом туре российская команда оказалась сильнее сборной Камеруна. Предварительный раунд она завершит матчем против команды Сербии 7 декабря.

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Женский чемпионат мира по гандболу
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