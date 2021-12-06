Определен окончательный состав сборной России на чемпионат мира по тяжелой атлетике

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб женской и мужской сборных России по тяжелой атлетике определился с окончательным составом команд на чемпионат мира, который пройдет с 7 по 17 декабря в Ташкенте. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

В состав женской команды вошли Регина Шайдуллина и Надежда Панова (обе - весовая категория до 45 кг), Светлана Ершова (до 55 кг), Ольга Тё и Александра Козлова (обе - до 59 кг), Анастасия Анзорова (до 64 кг), Евгения Гусева (до 71 кг), Яна Сотиева (до 76 кг) и Дарья Ахмерова (до 87 кг).

В составе мужской команды выступят Зулфат Гараев (до 67 кг), Сергей Петров (до 73 кг), Вячеслав Яркин (до 81 кг), Роман Чепик и Артем Окулов (оба - до 89 кг), Артур Бабаян и Георгий Купцов (оба - до 96 кг), Александр Кибанов и Федор Петров (оба - до 102 кг), Алексей Ловчев (свыше 109 кг).

По словам Агапитова, сборные России по тяжелой атлетике за 11 месяцев 2021 года уже установили рекорд по количеству завоеванных наград. "Мы намерены улучшить этот результат в декабре, - сказал глава ФТАР. - Суммарно на чемпионатах и первенствах мира и Европы наши спортсмены завоевали 234 медали, из которых 76 золотых, 82 серебряные и 76 бронзовых. Учитывая, что каждая медаль весит более 100 граммов, общий вес наград составляет примерно 25 кг".

Собеседник ТАСС отметил, что в настоящее время ФТАР уделяет особое внимание поддержке молодых и перспективных спортсменов, причем независимо от весовой категории. "Такое решение принял исполком федерации в рамках стратегии подготовки национальной сборной по тяжелой атлетике к Олимпиаде-2024, где весовые категории могут быть изменены, - сказал Агапитов. - России уже удалось собрать и подготовить довольно сильную команду спортсменов в возрастной группе 15-17 лет. Молодые атлеты новой плеяды завоевали в 2021 году на первенстве мира в Саудовской Аравии и первенстве Европы в Польше 39 золотых, 36 серебряных и 32 бронзовые медали".

"В возрастной группе до 17 лет мы планировали три золотые медали чемпионата мира, а выиграли шесть. Юниорский и молодежный состав (20-23 года) привезли с первенства мира в Узбекистане и первенства Европы в Финляндии 32 золотые, 36 серебряных и 32 бронзовые медали. Это не только внушает оптимизм, но и действительно гарантирует хорошее будущее тяжелой атлетики России", - заключил собеседник ТАСС.