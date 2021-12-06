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Летние олимпийские виды спорта

Федерация тяжелой атлетики России намерена в 2022 году усилить антидопинговую деятельность

По словам Максима Агапитова, организация уже приняла решение об изменении системы аттестации тренеров сборной
Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) намерена в 2022 году усилить антидопинговую деятельность, несмотря на то, что в текущем году на международных стартах у отечественных спортсменов не было ни одной положительной допинг-пробы. Об этом ТАСС сообщил президент ФТАР Максим Агапитов.

"Наши антидопинговые усилия позволили восстановить права атлетов на участие в соревнованиях и снять претензии к сборной России, - отметил Агапитов. - За год мы не получили ни одной положительной пробы на международных стартах. Честно тренируясь и выступая на соревнованиях без запрещенных препаратов, наши спортсмены успешно восстанавливают имидж российской тяжелой атлетики в мире".

"Несмотря на отсутствие положительных проб на наличие запрещенных веществ, антидопинговый контроль в тяжелой атлетике будет усилен дополнительно. Федерация тяжелой атлетики России уже приняла решение об изменении системы аттестации тренерского состава национальной сборной, что позволит в будущем также строго придерживаться концепции нулевой толерантности к допингу и гарантировать чистоту спорта", - заключил собеседник ФТАР.

Главными стартами в следующем году будут апрельское первенство Европы, которое должно пройти в Софии, а также чемпионат мира в Китае, запланированный на ноябрь.

Теги
Агапитов, Максим ОктябриновичЛетние олимпийские виды спорта
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