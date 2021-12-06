Объявлен расширенный состав мужской сборной России по гандболу на чемпионат Европы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Стал известен расширенный состав сборной России по гандболу для участия в чемпионате Европы 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерация гандбола России (ФГР).

В расширенный состав вошли 35 гандболистов. В итоговую заявку турнира будут включены 18 из них, при этом в каждом матче разрешается задействовать не более 16 игроков. По ходу турнира команда может сделать до шести замен в итоговой заявке, но допускается использование только спортсменов из расширенного списка.

Полностью расширенный состав сборной России выглядит следующим образом: вратари - Артем Грушко ("Чеховские медведи"), Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев (ЦСКА), Станислав Третынко ("СГАУ-Саратов"), Андрей Верещагин, Дмитрий Холмов (оба - "Пермские медведи"); левые крайние - Никита Ильтинский ("Виктор"), Сергей Николаенков, Игорь Сорока (оба - ЦСКА), Роман Остащенко ("Чеховские медведи"); правые крайние - Илья Демин ("Динамо", Астрахань), Алексей Фокин (ЦСКА), Дмитрий Корнев, Тимофей Масленников, Даниил Шишкарев (все - "Чеховские медведи"); линейные - Павел Андреев, Александр Ермаков (оба - "Чеховские медведи"), Денис Васильев ("Мотор", Украина), Радомир Врачевич ("Виктор"), Вячеслав Касаткин ("Татран", Словакия); правые полусредние - Никита Каменев, Александр Котов (оба - "Чеховские медведи"), Сергей Иванов, Дмитрий Киселев (оба - ЦСКА), Дмитрий Свистунов (СКИФ); левые полусредние - Азат Валиуллин ("Гамбург", Германия), Михаил Виноградов ("Брегенц", Австрия), Евгений Дземин ("Чеховские медведи"), Сергей Марк Косоротов ("Висла", Польша), Дмитрий Санталов ("Мешков Брест", Белоруссия), Арсений Ухваркин ("СГАУ-Саратов"); разыгрывающие - Денис Афонин ("Донские казаки"), Валентин Воробьев (ЦСКА), Дмитрий Житников ("Висла", Польша), Сергей Кудинов ("Шартр Метрополь", Франция).

Чемпионат Европы 2022 года пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января. Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе F с командами Литвы, Словакии и Норвегии. В основной раунд турнира выйдут две лучшие команды каждой группы.