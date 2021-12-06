Хоккейный ЦСКА согласовал с Роспотребнадзором увеличение заполняемости трибун до 70%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА согласовал с Роспотребнадзором увеличение разрешенной заполняемости трибун на декабрьских домашних матчах команды до 70%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦСКА.

"ЦСКА согласовал с Роспотребнадзором увеличение заполняемости трибун на матчи команды в декабре до 70%. Для зрителей обязательно наличие QR-кодов", - заявили в пресс-службе клуба.

Армейцы в декабре проведут четыре матча на "ЦСКА-Арене". 8 декабря они встретятся с нижегородским "Торпедо", 26 декабря - с минским "Динамо", 28 декабря - с московским "Динамо", 30 декабря - с "Йокеритом" из Хельсинки.

ЦСКА с 50 очками в 36 матчах занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.