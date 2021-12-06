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Футбол в России

РФС отстранил двоих футболистов клуба "Металлург-Видное" на пять лет за ставки

Как сообщила пресс-служба РФС, игроки сделали более 500 ставок, включая сотни ставок на матчи под эгидой организации

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение дисквалифицировать футболистов клуба "Металлург-Видное" Дмитрия Андрияхина и Анатолия Негоду за пять лет за систематическую игру на тотализаторе. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Футболисты команды "Металлург-Видное" Дмитрий Андрияхин и Анатолий Негода отстранены от любой связанной с футболом деятельности на 5 лет за систематическую игру на тотализаторе, - говорится в сообщении. - Каждый из них совершил более 500 ставок, включая сотни ставок на матчи под эгидой РФС. При этом игроки не совершали интерактивных ставок на матчи с участием своей команды".

"Металлург-Видное" в первой части сезона-2021/22 занял последнее место в своей подгруппе третьей группы Футбольной национальной лиги - 2.

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