Российские керлингисты проиграли датчанам в отборочном турнире Олимпиады

ТАСС, 6 декабря. Российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев со счетом 5:11 проиграли датчанам Ясмин Ландер и Хенрику Хольтерману в матче третьего тура группового этапа отборочного турнира Олимпийских игр среди смешанных пар. Соревнования проходят в Леувардене (Нидерланды).

Сборные России и Дании выступают в группе A вместе с командами Австралии, Венгрии, Германии, Испании и Турции. Ранее россияне обыграли испанцев (9:2) и венгров (9:3).

По итогам группового этапа лидеры групп напрямую попадут в финальные матчи. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют квалификационные матчи за право выхода в финал. По итогам соревнований две команды получат путевки на Олимпиаду в Пекине.

Следующий матч сборная России проведет 7 декабря против команды Австралии.