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Фигурное катание

СМИ: итальянская фигуристка погибла в автокатастрофе в возрасте 18 лет

ДТП произошло в субботу в районе Сан-Марино

ТАСС, 6 декабря. Итальянская фигуристка Элли Маттиуццо погибла в результате автокатастрофы, ей было 18 лет. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

ДТП произошло в субботу в районе Сан-Марино. Автомобиль, в котором находилась Маттиуццо и ее жених Даниэле Воланти, из-за потери управления выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Фигуристка с женихом погибли на месте.

Маттиуццо входила в состав юниорской сборной Италии на чемпионате мира 2019 года по синхронному катанию.

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Фигурное катание
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