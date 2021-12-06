СМИ: итальянская фигуристка погибла в автокатастрофе в возрасте 18 лет

ТАСС, 6 декабря. Итальянская фигуристка Элли Маттиуццо погибла в результате автокатастрофы, ей было 18 лет. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

ДТП произошло в субботу в районе Сан-Марино. Автомобиль, в котором находилась Маттиуццо и ее жених Даниэле Воланти, из-за потери управления выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Фигуристка с женихом погибли на месте.

Маттиуццо входила в состав юниорской сборной Италии на чемпионате мира 2019 года по синхронному катанию.