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St. Petersburg Ladies Trophy

Турнир WTA в Санкт-Петербурге пройдет с 7 по 13 февраля 2022 года

Действующей победительницей St. Petersburg Ladies Trophy является россиянка Дарья Касаткина
Дарья Касаткина Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Дарья Касаткина
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 6 декабря. Турнир St. Petersburg Ladies Trophy под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) пройдет в Санкт-Петербурге с 7 по 13 февраля 2022 года. Расписание турниров первой части сезона опубликовано на официальном сайте WTA.

Петербургский турнир состоится через неделю после первого в сезоне турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии, который пройдет с 17 по 30 января. Открытый чемпионат Франции пройдет с 22 мая по 5 июня, Уимблдон - с 27 июня по 9 июля. Вторая часть календаря будет опубликована позже.

Турнир в Санкт-Петербурге проводится с 2003 года, с 2016 года он относится к категории WTA Premier. Победительницей в 2021 году стала россиянка Дарья Касаткина.

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