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Олимпиада-2022 в Пекине

МОК уважает решение США устроить дипломатический бойкот предстоящей Олимпиады в Пекине

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США приняли решение устроить дипломатический бойкот Игр

ТАСС, 6 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) с понимаем относится к решению американских чиновников бойкотировать предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя МОК.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Игр.

"Присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх - это личное решение каждого правительства, которое МОК в своем политическом нейтралитете полностью уважает", - сообщил Франс Пресс представитель организации.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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