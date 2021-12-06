МОК уважает решение США устроить дипломатический бойкот предстоящей Олимпиады в Пекине

ТАСС, 6 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) с понимаем относится к решению американских чиновников бойкотировать предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя МОК.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Игр.

"Присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх - это личное решение каждого правительства, которое МОК в своем политическом нейтралитете полностью уважает", - сообщил Франс Пресс представитель организации.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.