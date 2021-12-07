Возвращение Гусева и Войнова. Назван состав сборной России на Кубок Первого канала

ТАСС, 7 декабря. Стал известен состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала, который является последним этапом подготовки к Олимпиаде в Пекине. На турнире, который пройдет в Москве с 15 по 19 декабря, выступят практически все сильнейшие российские игроки, представляющие клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Если на первом этапе Евротура в Хельсинки у россиян выступала преимущественно молодежь, то на домашний турнир ожидаемо были вызваны лучшие игроки КХЛ на данный момент. Что касается тренерского штаба, то с вратарями в Москве будет работать Сергей Наумов из ЦСКА, а не занятый за океаном Евгений Набоков.

В сборную России были вызваны вратари - Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Александр Самонов (СКА), защитники - Вячеслав Войнов ("Динамо", Москва), Александр Елесин, Алексей Марченко (оба - "Локомотив"), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба - "Металлург", Магнитогорск), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин ("Спартак"), Сергей Телегин ("Трактор"), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба - "Авангард"), нападающие - Дмитрий Воронков, Артем Галимов (оба - "Ак Барс"), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба - "Динамо", Москва), Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов, Сергей Толчинский (все - "Авангард"), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все - СКА), Владимир Ткачев ("Трактор"), Андрей Чибисов ("Металлург", Магнитогорск), Егор Коршков ("Локомотив"), Александр Кадейкин ("Салават Юлаев").

Не оставляет сомнений выбор Шипачева и Кузьменко, которые являются лучшими бомбардирами регулярного чемпионата КХЛ (57 и 38 очков соответственно). В сборную вернулись Войнов и Гусев, не без помощи которых россияне выиграли золото Олимпиады в Пхенчхане. Штаб сборной России не оставил без внимания лидерство "Металлурга" и "Трактора" в общей таблице КХЛ, при этом в национальную команду не был вызван лучший снайпер челябинцев Никита Тертышный. Ожидаемо получил приглашение форвард "Салавата Юлаева" Александр Кадейкин - один из лучших центральных нападающих оборонительного плана.

"Есть тренеры сборной, которым виднее, кого вызывать. Функционально ребята готовы", - сказал ТАСС вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков о вызванных в национальную команду игроках "Металлурга" Минуллине, Яковлеве и Чибисове.

"В хоккее никогда не бывает оптимального состава, на данный момент вызваны все сильнейшие. Мы также просматривали и просматриваем других игроков, но я не могу вам выдать все тренерские задумки", - сказал ТАСС советник главного тренера сборной России Алексея Жамнова Валерий Каменский.

Вопросы по Морозову и Самонову

Тренер сборной России Сергей Гончар также назвал состав команды на турнире в Москве оптимальным. "Кандидатур было много, мы рассматривали всех игроков лиги, поэтому выбирали из того, что есть. Мы посмотрели, кто-то подошел под концепцию игры нашей сборной, кто-то - нет. Смотрели, кто готов и находится в хорошем физическом состоянии, готов играть по нашим требованиям. И на основе этого принимали решение", - сказал ТАСС Гончар.