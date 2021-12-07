Россияне на групповом этапе Кубка ATP сыграют с командами Италии, Австрии и Австралии

ТАСС, 7 декабря. Сборная России на групповом этапе командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (Кубок ATP) сыграет с командами Италии, Австрии и Австралии. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Команды будут представлять группу B. Состав других групп выглядит следующим образом: группа A - Сербия, Норвегия, Чили, Испания; группа С - Германия, Канада, Великобритания, США; группа D - Греция, Польша, Аргентина, Грузия.

В состав сборной России, которая является действующим победителем турнира, вошли Даниил Медведев (второе место в рейтинге ATP), Андрей Рублев (5), Аслан Карацев (18), Роман Сафиуллин (167) и Евгений Донской (172). Итальянцев, которые в финальном матче прошлого розыгрыша соревнований уступили россиянам, представят Маттео Берреттини (7), Янник Синнер (10), Лоренцо Сонего (27), Симоне Болелли (25-е место в парном рейтинге), Фабио Фонини (37). За команду Австрии сыграют Доминик Тим (15), Деннис Новак (117), Лукас Мидлер (291), Оливер Марах (45-е место в парном рейтинге), Филипп Освальд (52-е место в парном рейтинге). Сборную Австралии представят Алекс де Минаур (34), Джеймс Дакворт (49), Макс Перселл (176), Джон Пирс (13-е место в парном рейтинге), Люк Сэвилл (637).

5 декабря сборная России в составе Медведева, Рублева, Карацева, Донского, Сафиуллина, а также Карена Хачанова (29) выиграла Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе. В финале российские теннисисты обыграли представителей Хорватии.

Кубок ATP пройдет в Сиднее с 1 по 9 января 2022 года, в нем примут участие 16 команд. Победители своих групп выходят в полуфинал.