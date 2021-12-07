Власти Грузии планируют выделить более $32 млн на развитие баскетбола

ТБИЛИСИ, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство Грузии рассматривает возможность выделить 100 млн лари (более 32 млн долларов) на развитие баскетбола в стране. Об этом во вторник заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на встрече с президентом Национальной федерации баскетбола Грузии Паатой Гураспаули и членом европейского совета Международной федерации баскетбола (FIBA) Георгием Картвелишвили.

"Мы думаем об осуществлении инвестиции примерно в 100 млн лари для развития баскетбольной сферы, для того, чтобы еще больше повысить уровень баскетбола, чтобы у федерации баскетбола было больше помощи. Обязательным является развитие регионов и создание баскетбольных школ, а также воспитание молодых талантливых спортсменов", - сказал Гарибашвили.

Глава грузинского правительства также обсудил подготовку к чемпионату Европы по баскетболу 2022 года, в рамках которого часть матчей пройдет и в Тбилиси. "Сейчас у нас очень важное мероприятие - "Евробаскет-2022", поэтому мы все должны направить наши усилия на успешное проведение этого большого мероприятия. Вам, конечно, известно, какой большой зал мы строим. Правительство полностью включено [в работу], и мы сделаем еще больше", - отметил Гарибашвили.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии. В Тбилиси сыграют национальные сборные, попавшие в группу А: Бельгия, Болгария, Грузия, Испания, Россия и Турция.