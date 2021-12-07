На финале Лиги чемпионов в Петербурге используют 300 волонтеров в качестве резерва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Еще 300 волонтеров отберут на конкурсной основе для организации финала Лиги чемпионов по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам глава оргкомитета финала Алексей Сорокин на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве в рамках реализации волонтерской программы финала Лиги чемпионов.

Таким образом, общее число отобранных добровольцев возрастет до 900 человек.

"Нам в силу целого ряда причин, которыми отмечен нынешний этап, конечно, резерв нужен. И мы этим резервом здорово пользовались во время Евро - он действительно по многим позициям понадобился. И у стюардов, и у волонтеров были замены", - отметил Сорокин.

Рассматриваться будут кандидаты, достигшие 18-летнего возраста и хорошо владеющие английским языком. Заявки будут приниматься до февраля, большинство из них будет рассмотрено в формате онлайн, в том числе это касается интервью с кандидатами. Результаты станут известны до апреля 2022 года.

"Нам действительно сегодня очень приятно участвовать в подготовке важного футбольного события, которое пройдет в Санкт-Петербурге в следующем году. Мы давно работаем, в 2011 году был организован наш волонтерский центр, мы последние годы активно участвуем во всех крупных футбольных мероприятиях, которые проходят в России, в Санкт-Петербурге", - отметил на церемонии подписания соглашения ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально город должен был принять решающий матч главного еврокубкового турнира в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год. Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.