Сборная России по лыжному двоеборью пропустила турнир в Китае из-за финансовых проблем

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сборная России по лыжному двоеборью вынуждена была пропустить декабрьский этап Континентального кубка в Пекине из-за финансовых затруднений. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Этап Континентального кубка по лыжному двоеборью, который проходил с 4 по 5 декабря на олимпийских объектах Пекина, был также тестовым турниром перед Играми. В соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов из 11 стран мира. Российское лыжное двоеборье на этом турнире представлено не было.

"В проходивших в то же время в Китае этапах Континентального кубка по прыжкам с трамплина наши спортсмены принимали участие, нам удалось узнать, что представляют собой новые трамплины и на какие профили похожи, - сказал Дубровский. - Команда по лыжному двоеборью не смогла, к сожалению, осуществить выезд в Китай из-за возникших финансовых вопросов. Авиабилеты на чартер, который организовывала FIS [Международная федерация лыжного спорта] для участников этого турнира, оказались для нас крайне дорогими, и чтобы туда вылететь, требовалось заплатить 250 тысяч рублей на одного человека. В такой ситуации мы совместно с тренерами приняли решение пропустить эти соревнования".

"Пропуск этого турнира теоретически может отразиться на получении нами олимпийских лицензий. Но первый этап Континентального кубка проходил в Нижнем Тагиле, где наши лидеры Вячеслав Барков, Самир Мастиев, Артем Галунин и Александр Меланин набрали достаточное количество очков. Поэтому пропуск турнира в Китае не должен сильно повлиять на расклад. В ближайшие выходные сборная России выступит на этапе в эстонском Отепя, где продолжит бороться за олимпийские лицензии", - заключил собеседник ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх-2018 российское лыжное двоеборье было представлено только одним спортсменом - Эрнестом Яхиным, который в обеих дисциплинах занял места в четвертом десятке.