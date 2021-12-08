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Женский чемпионат мира по гандболу

В женской сборной России по гандболу сняли ограничение на пользование соцсетями

Ограничения были введены тренерским штабом россиянок на Олимпиаде в Токио в связи с неудачными результатами на старте турнира

ЛИРИЯ /Испания/, 8 декабря. /ТАСС/. Российским гандболисткам во время чемпионата мира в Испании можно пользоваться социальными сетями без ограничений, однако новый главный тренер сборной Людмила Бодниева попросила игроков не уделять им слишком много внимания. Об этом специалист рассказала ТАСС.

Во время Олимпийских игр в Токио российским гандболисткам ограничили доступ к соцсетям, это стало следствием неудачных результатов на старте турнира. Чемпионат мира команда начала с трех побед на предварительном этапе.

"У нас в команде нет ни одного запрета. Единственное, я попросила не распылять свою энергию на это (пользование соцсетями - прим. ТАСС), а сосредоточиться на самом важном на данный момент. Надеюсь, что они прислушались", - сказала Бодниева, которая возглавила сборную в сентябре, сменив на посту главного тренера Алексея Алексеева.

В основном раунде россиянки сыграют со сборными Франции, Словении и Черногории. Он пройдет с 8 по 13 декабря, плей-офф начнется 14 декабря, финал и матч за третье место состоятся 19 декабря.

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Женский чемпионат мира по гандболу
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