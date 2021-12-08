Посвященная чемпионату Европы по футболу книга представлена в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Книгу "ЕВРО 2020 - особенный во всех отношениях", посвященную чемпионату Европы по футболу, представили в Центральной городской публичной библиотеке имени В. В. Маяковского. Мероприятие прошло в среду.

Автором книги выступил журналист Александр Головин. Книги будут подарены библиотекам Санкт-Петербурга. На представлении присутствовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, а также генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы, руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин.

"Очень рад представить коллективный труд, единство изначально было в проведении Евро, такого формата никогда не было, и вряд ли [такое] повторится. Турнир оказался перед серьезным испытанием, которое длится до сих пор, но тем не менее Евро вышел достойно из испытания, состоялся и стал грандиозным успехом. В этом большая роль Санкт-Петербурга, который провел больше матчей, чем предполагалось, большая роль руководства города и всех людей", - сказал Сорокин.

"Эта книга - признательность за работу всех этих людей. В ней есть две идеи - страсть футбола и незыблемая мощь искусства. Благодарим всех, кто принимал участие в создании книги, мы хотим, чтобы она стала всеобщим достоянием, и подарим ее большому количеству библиотек. Первый экземпляр отправляется в библиотеку Владимира Маяковского", - добавил Сорокин.

"Сегодня очевидно, насколько близки спорт и культура, - если вы посмотрите книгу, то поймете это. Спустя несколько месяцев мы можем говорить, что чемпионат Европы получился, город принял больше матчей, чем должен. Признание всего мира, что город является спортивной столицей, умеет и любит принимать мероприятия. Теперь мы с вниманием и ответственностью относимся к проведению финала Лиги чемпионов, и после него мы также встретимся в библиотеке Маяковского, чтобы представить книгу о том, как прошел финал Лиги чемпионов", - сказал Пиотровский.

Чемпионат Европы прошел в 11 городах с 11 июня по 11 июля. На стадионе "Санкт-Петербург" состоялись игры Евро между сборными Бельгии и России (3:0), Польши и Словакии (1:2), Финляндии и России (0:1), Швеции и Словакии (1:0), Финляндии и Бельгии (0:2), Швеции и Польши (3:2), а также встреча 1/4 финала между командами Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 - по пенальти). Общая посещаемость семи матчей турнира в Петербурге составила 132 752 зрителя, а средняя - 18 965 болельщиков.