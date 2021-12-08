СМИ: Тедеско может возглавить футбольный клуб "Лейпциг"

ТАСС, 8 декабря. Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" немец Доменико Тедеско может возглавить германский "Лейпциг". Об этом сообщает телеканал Sky Sport Germany.

Вместе с Тедеско в команде могут оказаться его ассистенты Андреас Хинкель и Макс Урванчки.

"Лейпциг" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 18 очков в 14 матчах. В Лиге чемпионов германский клуб занял третье место в группе A, набрав 7 очков в шести матчах. Команда уступила английскому "Манчестер Сити" (12) и французскому ПСЖ (11), но опередила бельгийский "Брюгге" (4) и вышла в плей-офф Лиги Европы.

5 декабря "Лейпицг" уволил с поста главного тренера американца Джесси Марша. Команду временно возглавляет помощник Марша немец Ахим Байерлорцер.

Тедеско 36 лет, он возглавлял "Спартак" с 2019 по 2021 годы. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате России в сезоне-2020/21. До этого он тренировал германские "Эрцгебирге" и "Шальке".