{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Германии

СМИ: Тедеско может возглавить футбольный клуб "Лейпциг"

5 декабря с поста главного тренера германской команды был уволен Джесси Марш
Доменико Тедеско Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Доменико Тедеско
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 8 декабря. Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" немец Доменико Тедеско может возглавить германский "Лейпциг". Об этом сообщает телеканал Sky Sport Germany.

Вместе с Тедеско в команде могут оказаться его ассистенты Андреас Хинкель и Макс Урванчки.

"Лейпциг" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 18 очков в 14 матчах. В Лиге чемпионов германский клуб занял третье место в группе A, набрав 7 очков в шести матчах. Команда уступила английскому "Манчестер Сити" (12) и французскому ПСЖ (11), но опередила бельгийский "Брюгге" (4) и вышла в плей-офф Лиги Европы.

5 декабря "Лейпицг" уволил с поста главного тренера американца Джесси Марша. Команду временно возглавляет помощник Марша немец Ахим Байерлорцер.

Тедеско 36 лет, он возглавлял "Спартак" с 2019 по 2021 годы. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате России в сезоне-2020/21. До этого он тренировал германские "Эрцгебирге" и "Шальке".

Теги
Тедеско, ДоменикоФутбол в Германии
Лига Европы
Футболист "Легии" назвал матч Лиги Европы против "Спартака" шансом остаться в еврокубках
Встреча между польским и московским клубами состоится 9 декабря
Футболист "Легии" назвал матч Лиги Европы против "Спартака" шансом остаться в еврокубках
Читать полностью