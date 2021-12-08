Ковалевский: Черчесов может вывести поляков из кризиса в случае невыхода на ЧМ-2022

ВАРШАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер "Спартака", "Легии" и сборной России Станислав Черчесов способен вывести польскую команду из кризиса в случае ее невыхода на чемпионат мира 2022 года по футболу. Такое мнение журналистам высказал бывший вратарь "Легии", красно-белых и сборной Польши Войцех Ковалевский.

Сборная Польши сыграет в полуфинале квалификации чемпионата мира с россиянами в конце марта следующего года. В начале ноября "Матч ТВ" сообщил, что Черчесов может возглавить сборную Польши. Специалист позднее выразил готовность принять предложение, если оно поступит.

"Он известен как тренер, который здорово разбирается с кризисом. Я не удивляюсь таким слухам, если сборная не выйдет на чемпионат мира, это будет достаточно серьезный удар для команды и федерации. И нужен человек, который с этой ситуацией справится. Станислав Саламович может справиться", - сказал Ковалевский.

Под руководством Черчесова сборная России впервые в истории вышла из группы чемпионата мира и дошла до 1/4 финала турнира 2018 года.