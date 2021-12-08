Российские керлингисты вышли в плей-офф олимпийской квалификации

ТАСС, 8 декабря. Российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев со счетом 8:5 победили представителей Турции Дилсат Йилдыз и Угурджана Карагоза в матче группового этапа отборочного турнира к Олимпийским играм среди смешанных пар.

Сборные России и Турции выступали в группе A вместе с командами Австралии, Венгрии, Германии, Дании и Испании. По итогам группового этапа россияне выиграли четыре из шести матчей и заняли второе место. Первой стала команда Австралии, третьей - сборная Венгрии, четвертой - Германии, пятой - Дании, шестой - Испании, седьмой - Турции. В группе В лучшей стала команда США, далее расположились сборные Южной Кореи, Финляндии, Латвии, Эстонии, Японии и Новой Зеландии.

По итогам группового этапа в плей-офф выходят по три сборные от каждой группы. Сборные Австралии и США вышли напрямую во вторую стадию плей-офф. Соперником австралийской пары станет победитель матча Южная Корея - Венгрия, американцы сыграют с лучшей командой матча Россия - Финляндия. Все матчи пройдут 9 декабря. Победители по итогам второй стадии сыграют на Олимпийских играх в Пекине.

Олимпиада пройдет 4-20 февраля 2022 года.