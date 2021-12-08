Матч Лиги чемпионов "Аталанта" - "Вильярреал" перенесен на четверг из-за снегопада

ТАСС, 8 декабря. Матч заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и испанским "Вильярреалом" перенесен на 9 декабря из-за снегопада в Бергамо. Об этом сообщает пресс-служба "Вильярреала".
Изначально встреча должна была пройти в среду и начаться в 23:00 мск. Сообщается, что точное время начала игры в четверг будет определено позднее.
Due to the constant snowfall in Bergamo, @UEFA have decided to postpone the @Atalanta_BC #Villarreal match until tomorrow (Thursday). The kick-off time is still to be determined.#UCL pic.twitter.com/taifhblApA— Villarreal CF English (@VillarrealCFen) December 8, 2021
Команды выступают в группе F, где после пяти туров лидирует английский "Манчестер Юнайтед", набравший 10 очков и обеспечивший себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Второе место занимает "Вильярреал" (семь очков), третье - Аталанта" (6), четвертое - швейцарский "Янг Бойз" (4).
Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов "Аталанте" необходимо побеждать "Вильярреал". Команду из Испании устроит ничья.