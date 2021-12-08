Матч Лиги чемпионов "Аталанта" - "Вильярреал" перенесен на четверг из-за снегопада

ТАСС, 8 декабря. Матч заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и испанским "Вильярреалом" перенесен на 9 декабря из-за снегопада в Бергамо. Об этом сообщает пресс-служба "Вильярреала".

Изначально встреча должна была пройти в среду и начаться в 23:00 мск. Сообщается, что точное время начала игры в четверг будет определено позднее.