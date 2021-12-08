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Лига чемпионов

Матч Лиги чемпионов "Аталанта" - "Вильярреал" перенесен на четверг из-за снегопада

Точное время начала игры будет определено позднее

ТАСС, 8 декабря. Матч заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и испанским "Вильярреалом" перенесен на 9 декабря из-за снегопада в Бергамо. Об этом сообщает пресс-служба "Вильярреала".

Изначально встреча должна была пройти в среду и начаться в 23:00 мск. Сообщается, что точное время начала игры в четверг будет определено позднее.

Команды выступают в группе F, где после пяти туров лидирует английский "Манчестер Юнайтед", набравший 10 очков и обеспечивший себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Второе место занимает "Вильярреал" (семь очков), третье - Аталанта" (6), четвертое - швейцарский "Янг Бойз" (4).

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов "Аталанте" необходимо побеждать "Вильярреал". Команду из Испании устроит ничья.

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