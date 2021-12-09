Бывший главный тренер футбольного клуба "Спартак" Тедеско возглавил "Лейпциг"

ТАСС, 9 декабря. Немецкий футбольный клуб "Лейпциг" объявил о назначении на пост главного тренера команды немецкого специалиста Доменико Тедеско. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 36-летним специалистом рассчитан на полтора года. 5 декабря "Лейпицг" уволил с поста главного тренера американца Джесси Марша.

Тедеско возглавлял московский "Спартак" с 2019 по 2021 годы. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате России в сезоне-2020/21. До этого он тренировал германские "Эрцгебирге" и "Шальке".

"Лейпциг" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 18 очков в 14 матчах. В Лиге чемпионов германский клуб занял третье место в группе A, набрав 7 очков в шести матчах. Команда уступила английскому "Манчестер Сити" (12) и французскому ПСЖ (11), но опередила бельгийский "Брюгге" (4) и вышла в плей-офф Лиги Европы.