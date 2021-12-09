Фестиваль "Игры ГТО" стартовал в Белгороде

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Церемония открытия Фестиваля чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) "Игры ГТО" прошла в Белгороде. Об этом ТАСС сообщил представитель федерального оператора комплекса ГТО.

Фестиваль станет заключительным мероприятием, приуроченным к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО, организатором соревнований является министерство спорта РФ. В открытии фестиваля приняли участие олимпийский чемпион по волейболу Сергей Тетюхин, олимпийский чемпион по волейболу и посол ГТО Тарас Хтей, чемпион мира и Европы по боксу и посол ГТО Виталий Дунайцев, начальник Управления физической культуры и спорта Белгородской области Наталья Жигалова. Мероприятие пройдет на "Белгород-Арене", в среду ставшей лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Лучший спортивный объект России".

"Идея ГТО - это мотивация всех наших россиян заниматься спортом. И, смотря на вас, думаю, что никто не останется равнодушным. От всей души желаю крепкого здоровья и удачи!" - обратился к участникам фестиваля Тетюхин.

"Несмотря на то, что пандемия внесла определенные коррективы и наши трибуны пусты, ваша энергетика заряжает просто невозможно, вы все классные и замечательные, - сказала Жигалова. - Я желаю всем сегодня удачи и показать свои возможности на максимум. Пусть победит сильнейший".

В ходе церемонии открытия академический хор Белгородской государственной филармонии исполнил государственный гимн России, а также были представлены танцевальный номер "Этапы развития ГТО" и новая песня комплекса "Это ГТО". В торжественном параде приняли участие представители 39 субъектов страны, цепочку парада замкнула команда Белгородской области, региона - хозяина II Игр ГТО. В данном регионе наибольший процент населения выполнил нормативы комплекса на знаки отличия ГТО.

Соревнования пройдут в три этапа: 9 декабря состоится отборочный этап командной "Гонки ГТО", 10 декабря - выполнение нормативов в соревновании "Иду на рекорд!" в пяти дисциплинах и церемония награждения, а также четвертьфинал индивидуальной "Гонки ГТО". Фестиваль завершится 11 декабря финалом "Гонки ГТО" в индивидуальном и командном форматах и церемонией закрытия, в ходе которой все рекордсмены соревнований будут вписаны в "Книгу рекордов ГТО".