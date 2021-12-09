Российские керлингисты не смогли отобраться на Олимпиаду в дабл-миксте

ТАСС, 9 декабря. Российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев со счетом 4:6 проиграли представителям США Вики Персинджер и Крису Плайсу в финальном матче плей-офф квалификационного турнира к Олимпийским играм среди смешанных пар. Соревнования проходят в Нидерландах.

Российская команда не сумела пробиться на Олимпиаду в Пекине. Через квалификационный турнир на Игры отобрались сборные США и Австралии.

В олимпийском турнире по керлингу среди смешанных пар примут участие 10 команд. Ранее на соревнования квалифицировались сборные Великобритании, Италии, Канады, Китая, Норвегии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На Олимпиаде сыграют мужская и женская сборные России по керлингу.