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Олимпиада-2022 в Пекине

Российские керлингисты не смогли отобраться на Олимпиаду в дабл-миксте

В решающем матче олимпийской квалификации россияне проиграли команде США
Анна Сидорова и Алексей Тимофеев EPA-EFE/VINCENT JANNINK
Описание
Анна Сидорова и Алексей Тимофеев
© EPA-EFE/VINCENT JANNINK

ТАСС, 9 декабря. Российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев со счетом 4:6 проиграли представителям США Вики Персинджер и Крису Плайсу в финальном матче плей-офф квалификационного турнира к Олимпийским играм среди смешанных пар. Соревнования проходят в Нидерландах.

Российская команда не сумела пробиться на Олимпиаду в Пекине. Через квалификационный турнир на Игры отобрались сборные США и Австралии.

В олимпийском турнире по керлингу среди смешанных пар примут участие 10 команд. Ранее на соревнования квалифицировались сборные Великобритании, Италии, Канады, Китая, Норвегии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На Олимпиаде сыграют мужская и женская сборные России по керлингу.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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