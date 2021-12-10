Москвина одобряет участие Сихарулидзе в выборах Федерации фигурного катания Петербурга

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина положительно отнеслась к выдвижению олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе кандидатом на пост президента Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. Об этом она рассказала ТАСС.

Сихарулидзе будет единственным кандидатом на выборах.

"Я положительно отношусь к тому, что Антон Сихарулидзе будет избираться на этот пост, - сказала Москвина. - У нас долгое время не было официального президента, но Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга - это общественная организация, которая должна развивать наш вид спорта, учитывая уровень развития фигурного катания в нашем городе и вклад наших тренеров, спортсменов в такой высокий уровень фигурного катания в нашей стране. Федерации нужен эффективный управляющий, знающий не только фигурное катание, но и все вопросы управления такой организацией".

"С 2016 года Антон способствовал работе нашей школы, нашего клуба фигурного катания. Он дал ему мое имя и сам лично поддерживает его работу финансово, что позволяет нам готовить спортсменов самого высокого уровня, спортсменов, способных показать успешный результат на Олимпийских играх. Это наша главная задача", - добавила она.