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Фигурное катание

Отец Дмитриева рассказал о задачах фигуриста на чемпионате США

Турнир пройдет с 3 по 9 января в Нэшвилле

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Выступление на чемпионате США по фигурному катанию станет для Артура Дмитриева стимулом к возрождению формы. Такое мнение ТАСС высказал отец спортсмена, двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев - старший.

В начале ноября Дмитриев-младший сообщил газете "Спорт-Экспресс", что ему поступило предложение от Федерации фигурного катания США.

"Это его личное решение, он большой мальчик, 29 лет, - сказал Дмитриев. - В общем-то, серьезно не готовился в этом году. Если он серьезно хочет на каком-то уровне кататься, нужно серьезно готовиться. Будем надеяться, что это будет пробный момент, который вернет его в форму, потому что он все-таки пропустил пару лет из-за пандемии и травм".

"Посмотрим, думаю, что для него это просто стимул к возрождению своей формы", - добавил он.

Дмитриев-младший является чемпионом России среди юниоров, победителем финала кубка страны, а также обладателем бронзовой награды турнира Nebelhorn Trophy, где стал первым в истории фигуристом, исполнившим каскад "тройной лутц - тройной флип" на официальных соревнованиях.

Чемпионат США пройдет с 3 по 9 января в Нэшвилле (штат Теннесси).

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