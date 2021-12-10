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Хоккей в России

Посвященные 75-летию отечественного хоккея марки выпущены тиражом 144 тыс. экземпляров

На марке изображены Валерий Харламов, Анатолий Фирсов и Валерий Васильев
© Рустам Шарафутдинов/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Почтовые марки, посвященные 75-летию отечественного хоккея, выпущены тиражом 144 тыс. экземпляров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Марка вышла в почтовое обращение в пятницу. Художник-дизайнер Ирина Пинчук изобразила на ней двукратного олимпийского чемпиона Валерия Харламова, трехкратного олимпийского чемпиона Анатолия Фирсова и двукратного олимпийского чемпиона Валерия Васильева. Суммарно все трое выиграли 24 золотые награды чемпионатов мира.

Специально к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для Москвы. Приобрести марки в день их выхода и поставить оттиск штемпеля первого дня можно на главном почтамте столицы.

Почтовые марки поступят в отделения Почты России и сеть филателистических салонов "Коллекционер" по всей стране и будут использоваться для оплаты пересылки письменной корреспонденции, а также для пополнения филателистических коллекций.

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Хоккей в России
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