Радионова считает верным решением возвращение Коляды к программе "Белый ворон" к Олимпиаде

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Фигурист Михаил Коляда и его тренер Алексей Мишин приняли правильное решение, вернув в олимпийский сезон прошлогоднюю произвольную программу "Белый ворон". Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова на Дне московского спорта.

Коляда, претендующий на попадание в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине, решил вернуться к своей прошлогодней программе - посвящению легендарному танцору Рудольфу Нурееву "Белый ворон". Изначально фигурист планировал выступать с программой под музыку к кинофильму "Список Шиндлера".

"Мне кажется, [вернуться к "Белому ворону"] - правильное решение, потому что мне очень нравилась эта программа. Она была какая-то особенная, волшебная, как раз для олимпийского сезона, - рассказала Радионова. - Я рада, что он эту программу вернул, с ней он хорошо выступал, у Михаила прошлый сезон был достаточно хороший".

"Я вижу в этом решении только плюсы, - подчеркнула Радионова. - Но самое главное, чтобы Мише в этом образе было комфортно. Алексей Николаевич [Мишин] - профессор фигурного катания, думаю, он уверен в том, что делает. Хочу пожелать Мише Коляде удачи".

Коляде 26 лет, на его счету бронза чемпионата мира 2018 года в одиночном катании. Спортсмен является серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане в команде, а также победителем командного чемпионата мира 2021 года.

День московского спорта прошел 10 декабря на ГУМ-катке. Мероприятие было организовано столичным департаментом спорта.