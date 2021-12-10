Поздняков: форма российской команды для выступления на Олимпиаде-2022 является практичной

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Экипировка российских спортсменов для выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине является практичной и удобной. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Презентация экипировки Beijing 2022 от компании Zasport проходит в пятницу.

"Творческий подход к дизайну экипировки, наряду с высокими стандартами ее качества, уже традиционно выгодно отличает форму наших спортсменов, в которой они выступают на Олимпийских играх, - сказал Поздняков, чьи слова ТАСС предоставили организаторы показа. - Мне импонирует, что наши коллеги из Zasport находят интересные решения, которые, с одной стороны, подчеркивают уникальность и самобытность России, делают предметы экипировки легко узнаваемыми для всех, а с другой - интегрируют в них элементы культурного кода принимающей Олимпийские игры страны. Очень важно, что в процессе создания экипировки принимают активное участие спортсмены, которые могут подсказать определенные нюансы, с учетом этого, думаю, весь модельный ряд будет удобным и практичным".

Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.