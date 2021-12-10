Россиянин Максим Буров выиграл этап Кубка мира по лыжной акробатике

ТАСС, 10 декабря. Российский фристайлист Максим Буров победил на втором этапе Кубка мира в дисциплине "лыжная акробатика". Соревнования проходят в финской Руке.

Россиянин набрал 133,48 балла. Второе и третье места заняли спортсмены из Китая - Цзя Цзунъян (129,21 балла) и Ци Гуанпу (123,98) соответственно. Илья Буров занял четвертое место (112,67), Станислав Никитин стал 12-м (76,11).

В женских соревнованиях победительницей стала украинка Анастасия Новосад (98,70), второй стала китаянка Сюй Мэнтао (91,83), третьей - Ольга Полюк из Украины (79,75). Лучшей из россиянок стала Есения Пантюхова, которая заняла седьмое место (72,76), Любовь Никитина стала восьмой (71,82).

Этап в Руке завершится 11 декабря.