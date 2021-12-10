Радионова рассказала, почему намерена продолжить работать в фигурном катании

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова намерена продолжить работу в фигурном катании, так как хочет в качестве тренера передать свой опыт молодым спортсменам. Об этом она заявила ТАСС на Дне московского спорта.

"Когда я заканчивала со спортом, думала, что буду заниматься деятельностью, не связанной с фигурным катанием, но через некоторое время поняла, что не могу жить без него. Я набираюсь опыта и как тренер, и как хореограф, спрашиваю совета у старших товарищей. Мне это очень интересно, потому что меня тренировали мастера своего дела, чего стоит одна Татьяна Анатольевна [Тарасова], когда ты получаешь такой опыт, ты обязательно должен им поделиться. Думаю, я дальше буду развиваться в фигурнокатательной сфере, и, я думаю, все получится", - сказала Радионова.

Радионовой 22 года, она завершила карьеру спортсменки в сентябре прошлого года. Помимо бронзы чемпионата мира на ее счету по две серебряные медали чемпионатов Европы и командных чемпионатов мира, а также победа на Универсиаде.