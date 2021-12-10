Конькобежка Фаткулина стала первой на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Канаде

ТАСС, 10 декабря. Россиянка Ольга Фаткулина завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м. Соревнования проходят в канадском Калгари.

Ее результат составил 36,726 секунды. Второй стала японка Нао Кодайра (36,817), третьей - россиянка Ангелина Голикова (36,822). Дарья Качанова заняла восьмое место (37,230), Кристина Силаева - 17-е (38,008).

Фаткулиной 31 год, на ее счету серебро Олимпиады-2014 в Сочи на дистанции 500 м. Также она является чемпионкой мира 2013 года (1 000 м) и трехкратной чемпионкой Европы (дважды - в командном спринте, один раз - на дистанции 500 м).

Этап Кубка мира в Канаде завершится в воскресенье.