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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпион мира Репилов получил свои сани, которые почти три недели не могли вывезти из Китая

В субботу начнется этап Кубка мира в германском Альтенберге
Роман Репилов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Роман Репилов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира 2021 года россиянин Роман Репилов спустя 18 дней получил свои сани, которые зависли на китайской таможне после этапа Кубка мира в Пекине. Об этом ТАСС сообщил начальник национальной команды Артем Петраков.

"Сани ночью прибыли из Китая в Германию, российская команда все получила", - сказал Петраков.

Все участники пекинского этапа Кубка мира покинули Китай 22 ноября, вылетев в Сочи отдельным авиачартером. Китайские таможенники не пропустили на борт самолета сани и другой инвентарь более 30 спортсменов, в числе которых оказались и три российских саночника: Роман Репилов, Диана Логинова и Татьяна Иванова, получившая в Пекине тяжелую травму ноги. Репилов и Логинова на двух последующих этапах Кубка мира, которые проходили в Сочи, из-за отсутствия собственного инвентаря вынуждены были выступать не на своих санях.

С 11 по 12 декабря в германском Альтенберге пройдет очередной этап Кубка мира по санному спорту.

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