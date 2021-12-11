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Футбол в России

РПЛ не стала переносить матч между ЦСКА и "Арсеналом"

В пятницу обсуждался вариант переноса игры в связи с неблагоприятными погодными условиями

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) приняла решение не переносить матч 18-го тура между московским ЦСКА и тульским "Арсеналом". Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Как сообщала пресс-служба ЦСКА 10 декабря, в течение пятницы обсуждался вариант переноса игры в связи с неблагоприятными погодными условиями. Если температура окружающего воздуха ниже -15 градусов, делегат РПЛ должен запросить согласие на участие в матче от обеих команд и незамедлительно проинформировать руководство лиги о получении или неполучении такого согласия. В субботу делегат произвел замер температуры за час до игры, термометр показал -10,6 градусов.

Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

ЦСКА занимает пятую строчку турнирной таблицы чемпионата России, подопечные Алексея Березуцкого после 17 туров набрали 27 очков. "Арсенал" идет на 11-м месте, у тульской команды 19 очков.

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