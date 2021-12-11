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Футбол во Франции

СМИ: футболист "Зенита" Азмун согласовал личный контракт с "Лионом"

По информации источника, соглашение с иранским нападающим будет рассчитано до июня 2026 года
Сердар Азмун ("Зенит") Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Сердар Азмун ("Зенит")
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 11 декабря. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун согласовал условия личного контракта с французским "Лионом". Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

Соглашение с футболистом будет рассчитано до июня 2026 года. Сообщается, что родные Азмуна на этой неделе уже побывали во Франции и присматривали новый дом. Руководство "Лиона" планирует договориться с "Зенитом" о трансфере игрока в январе и предложить петербургскому клубу 3 млн евро. Контракт иранца с "Зенитом" истечет летом 2022 года.

Азмун в нынешнем сезоне за "Зенит" забил десять голов в 21 матче во всех турнирах.

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