СМИ: футболист "Зенита" Азмун согласовал личный контракт с "Лионом"

ТАСС, 11 декабря. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун согласовал условия личного контракта с французским "Лионом". Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

Соглашение с футболистом будет рассчитано до июня 2026 года. Сообщается, что родные Азмуна на этой неделе уже побывали во Франции и присматривали новый дом. Руководство "Лиона" планирует договориться с "Зенитом" о трансфере игрока в январе и предложить петербургскому клубу 3 млн евро. Контракт иранца с "Зенитом" истечет летом 2022 года.

Азмун в нынешнем сезоне за "Зенит" забил десять голов в 21 матче во всех турнирах.