Аджоев раскритиковал судей и VAR после поражения футболистов "Арсенала" от ЦСКА

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Тульский футбольный клуб "Арсенал" потерпел поражение от ЦСКА в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за судей, работавших на поле и на системе видеоассистента рефери (VAR), туляки же играли не хуже соперника. Такое мнение ТАСС высказал руководитель клуба Гурам Аджоев.

"Арсенал" в субботу в Москве на "ВЭБ-Арене" потерпел поражение от ЦСКА. Встреча завершилась поражением туляков со счетом 0:2, оба гола в составе победителей на счету нападающего Антона Заболотного.

"По большому счету ничейная игра, - сказал Аджоев. - В конце первого тайма в ворота ЦСКА судья [Игорь] Панин не назначает чистый пенальти на [Зурико] Давиташвили и не дает красную карточку. Наш игрок получает травму, не может продолжить игру, делаем вынужденную замену. На судейском языке это называется лишение явной возможности забить гол, плюс нанесение травмы - человек после матча на костылях".

"На игре работает VAR, на котором сидит судья [Евгений] Турбин - ни просмотра, ни подсказа, ни проверки, ничего. У меня вопрос, зачем нужен VAR, за который клубы, в том числе и тульский "Арсенал", платят серьезные деньги? Это наши расходы, которые, получается, работают против нас", - отметил собеседник агентства.

Руководитель "Арсенала" подчеркнул, что пенальти в пользу его команды был такой, "что более явный придумать сложно". "В итоге в абсолютно равном матче, где мы были точно не хуже, получаем поражение", - резюмировал Аджоев.

"Арсенал" после 18 матчей занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Отрыв от зоны вылета в первый дивизион первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) составляет три очка, от зоны стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге - одно очко. В 19-м туре, который состоится в конце февраля 2022 года, туляки на выезде сыграют с "Сочи".