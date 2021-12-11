"Урал" разгромил "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" обыграл "Ростов" со счетом 4:1 в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Забитыми мячами в составе "Урала" отметились Рамазан Гаджимурадов (3-я, 39-я минуты), Арсен Адамов (6) и Эрик Бикфалви (45), у "Ростова" отличился Дмитрий Полоз (19, с пенальти). Пенальти в ворота "Урала" был назначен главным арбитром встречи Павлом Кукуяном после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Для Полоза этот пенальти стал 15-м в РПЛ, футболист реализовал все удары, показав лучший результат среди действующих игроков в лиге. Екатеринбургская команда впервые в истории выступления в РПЛ смогла забить четыре мяча в первом тайме.

Матч начался с минуты молчания в память об умершем 8 декабря бывшем главном тренере "Ростова" Игоря Гамулы. Он возглавлял "Ростов" в 2014 году, в разное время тренировал молодежную команду клуба, а также работал в должности селекционера. Также он возглавлял украинские клубы "Таврия" и "Закарпатье", новороссийский "Черноморец", латвийскую "Даугаву" и московский "Гераклион".

"Урал" одержал вторую победу подряд в нынешнем сезоне РПЛ, продлив беспроигрышную серию до шести встреч, и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата страны с 19 очками. "Ростов" не может выиграть на протяжении четырех туров и занимает 13-е место в таблице с 18 очками.

В следующем матче "Урал" на выезде сыграет с "Нижним Новгородом" 26 февраля 2022 года. "Ростов" в этот же день примет самарские "Крылья Советов".