"Урал" разгромил "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" обыграл "Ростов" со счетом 4:1 в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.
Забитыми мячами в составе "Урала" отметились Рамазан Гаджимурадов (3-я, 39-я минуты), Арсен Адамов (6) и Эрик Бикфалви (45), у "Ростова" отличился Дмитрий Полоз (19, с пенальти). Пенальти в ворота "Урала" был назначен главным арбитром встречи Павлом Кукуяном после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Для Полоза этот пенальти стал 15-м в РПЛ, футболист реализовал все удары, показав лучший результат среди действующих игроков в лиге. Екатеринбургская команда впервые в истории выступления в РПЛ смогла забить четыре мяча в первом тайме.
Матч начался с минуты молчания в память об умершем 8 декабря бывшем главном тренере "Ростова" Игоря Гамулы. Он возглавлял "Ростов" в 2014 году, в разное время тренировал молодежную команду клуба, а также работал в должности селекционера. Также он возглавлял украинские клубы "Таврия" и "Закарпатье", новороссийский "Черноморец", латвийскую "Даугаву" и московский "Гераклион".
"Урал" одержал вторую победу подряд в нынешнем сезоне РПЛ, продлив беспроигрышную серию до шести встреч, и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата страны с 19 очками. "Ростов" не может выиграть на протяжении четырех туров и занимает 13-е место в таблице с 18 очками.
В следующем матче "Урал" на выезде сыграет с "Нижним Новгородом" 26 февраля 2022 года. "Ростов" в этот же день примет самарские "Крылья Советов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|11
|4
|2
|43-19
|37
|2
|Динамо
|17
|11
|2
|4
|32-19
|35
|3
|Краснодар
|17
|8
|4
|5
|29-18
|28
|4
|Сочи
|17
|9
|1
|7
|27-21
|28
|5
|ЦСКА
|17
|8
|3
|6
|19-16
|27
|6
|Локомотив
|17
|6
|7
|4
|22-19
|25
|7
|Ахмат
|17
|8
|0
|9
|20-23
|24
|8
|Крылья Советов
|17
|7
|3
|7
|20-18
|24
|9
|Спартак
|17
|6
|5
|6
|20-23
|23
|10
|Рубин
|17
|6
|4
|7
|23-25
|22
|11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|12
|Арсенал
|17
|5
|4
|8
|21-33
|19
|13
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|14
|Нижний Новгород
|17
|5
|3
|9
|18-30
|18
|15
|Уфа
|17
|3
|7
|7
|17-24
|16
|16
|Химки
|17
|2
|8
|7
|15-27
|14