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Оливейра победил Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе

Бой завершился победой бразильца удушающим приемом в третьем раунде
Чарльз Оливейра и Дастин Порье AP Photo/Chase Stevens
Описание
Чарльз Оливейра и Дастин Порье
© AP Photo/Chase Stevens

ТАСС, 12 декабря. Бразилец Чарльз Оливейра победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг). Бой прошел на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Бой завершился победой Оливейры удушающим приемом в третьем раунде.

Оливейре 32 года, он стал чемпионом UFC в мае. На его счету 32 победы и восемь поражений. Порье 32 года, в его активе 28 побед и семь поражений.

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